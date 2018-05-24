В Челябинской области 17 человек попали в больницы с подозрением на клещевой энцефалит

Фото с сайта 40.mchs.gov.ru

На Южном Урале растет количество пострадавших от укусов клещей.

Всего с начала весны в больницы с укусами клещей обратилось свыше 3 тыс. человек. Треть из них — дети. 17 южноуральцев госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, прививки от клещевого энцефалита получили 111 тыс. жителей области. В лабораториях исследовали более тысячи насекомых. Переносчиками энцефалита оказались меньше 1% клещей. Почти 6,5% заражены боррелиями.

В Роспотребнадзоре призвали соблюдать меры безопасности при посещении парков, садовых участков, кладбищ и при выездах на природу.

Фото с сайта 40.mchs.gov.ru

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