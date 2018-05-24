По фактам смерти двух новорожденных в Магнитогорске возбудили уголовные дела

Фото с сайта astv.ru

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти двух младенцев.

В магнитогорской детской больнице №3 прошли проверки. По их результатам следователи возбудили два уголовных дела о причинении смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей. Как сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Челябинской области, сотрудники ведомства дадут уголовно-правовую оценку действиям врачей роддома и больницы.

Двое новорожденных скончались в магнитогорской детской больнице №3 с промежутком в четыре дня, 12 и 16 мая. По словам врачей, причиной смерти стала врожденная инфекция.

Фото с сайта astv.ru

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