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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
По фактам смерти двух новорожденных в Магнитогорске возбудили уголовные дела
24.05.2018 г. 12:38
Фото с сайта astv.ru
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти двух младенцев.
В магнитогорской детской больнице №3 прошли проверки. По их результатам следователи возбудили два уголовных дела о причинении смерти по неосторожности в связи с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей. Как сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Челябинской области, сотрудники ведомства дадут уголовно-правовую оценку действиям врачей роддома и больницы.
Двое новорожденных скончались в магнитогорской детской больнице №3 с промежутком в четыре дня, 12 и 16 мая. По словам врачей, причиной смерти стала врожденная инфекция.
Фото с сайта astv.ru
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