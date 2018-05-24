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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
Житель Челябинска подключил электропровод к игровой конструкции на детской площадке
24.05.2018 г. 12:35
Фото с сайта vk.com/civilpatrol
Активисты «Гражданского патруля» обнаружили на детской площадке металлическую игровую лестницу с подведенным проводом и электрощитком.
Опасную конструкцию нашли во дворе дома №9а по улице Островского. Выяснилось, что ее соорудил один из жителей дома, чтобы подключить новогоднюю елку на детской площадке. Он заявил, что схема изолирована и абсолютно безопасна.
Фото: Гражданский патруль / vk.com
Тем не менее общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность установки электрощитка на конструкции, на которой играют дети.
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