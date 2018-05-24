Житель Челябинска подключил электропровод к игровой конструкции на детской площадке

Фото с сайта vk.com/civilpatrol

Активисты «Гражданского патруля» обнаружили на детской площадке металлическую игровую лестницу с подведенным проводом и электрощитком.

Опасную конструкцию нашли во дворе дома №9а по улице Островского. Выяснилось, что ее соорудил один из жителей дома, чтобы подключить новогоднюю елку на детской площадке. Он заявил, что схема изолирована и абсолютно безопасна.

Фото: Гражданский патруль / vk.com

Тем не менее общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность установки электрощитка на конструкции, на которой играют дети.

Все новости за 24.05.2018 г.»