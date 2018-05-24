Выдра Ваня из челябинского зоопарка боится невесту Маню, которую привезли из Перми

Фото с сайта vk.com/chelzoopark

К выдре Ване из челябинского зоопарка подселили невесту из Перми. Питомец пока не может подружиться с соседкой, потому что боится ее.

Выдра Ваня собрал свои игрушки в один угол, ходит на цыпочках по вольеру и прячется за бревно. Невеста Маня оккупировала территорию вольера и чувствует себя хозяйкой, отметили в пресс-службе челябинского зоопарка.

Робкое поведение выдры Вани связывают с тем, что его выкармливали люди. Шестимесячное животное обнаружили на трассе М5 осенью 2014 года. Истощенную выдру с обморожением лап привезли в зоопарк, где ее вылечили местные ветеринары.

Фото с сайта vk.com/chelzoopark

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