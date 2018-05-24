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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
Выдра Ваня из челябинского зоопарка боится невесту Маню, которую привезли из Перми
24.05.2018 г. 12:28
Фото с сайта vk.com/chelzoopark
К выдре Ване из челябинского зоопарка подселили невесту из Перми. Питомец пока не может подружиться с соседкой, потому что боится ее.
Выдра Ваня собрал свои игрушки в один угол, ходит на цыпочках по вольеру и прячется за бревно. Невеста Маня оккупировала территорию вольера и чувствует себя хозяйкой, отметили в пресс-службе челябинского зоопарка.
Робкое поведение выдры Вани связывают с тем, что его выкармливали люди. Шестимесячное животное обнаружили на трассе М5 осенью 2014 года. Истощенную выдру с обморожением лап привезли в зоопарк, где ее вылечили местные ветеринары.
Фото с сайта vk.com/chelzoopark
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