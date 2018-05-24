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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
Пожилой мужчина в Челябинской области из ревности убил свою 37-летнюю возлюбленную
24.05.2018 г. 12:22
В Челябинской области осудили местного жителя, который из ревности убил женщину.
Все произошло вечером 24 октября 2016 года. 37-летняя жительница чебаркульской деревни Боровое вышла из дома и не вернулась. На следующий день ее тело обнаружили на кладбище, которое находится рядом с населенным пунктом. По горячим следам полицейские задержали ее возлюбленного — 60-летнего мужчину.
Известно, что в день убийства пара поругалась. Пожилой южноуралец на почве ревности зарезал женщину, спрятал ее тело на кладбище и скрылся. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на девять лет и 10 месяцев. Кроме того, южноуралец добровольно возместил моральный вред в сумме 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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