Пожилой мужчина в Челябинской области из ревности убил свою 37-летнюю возлюбленную

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинской области осудили местного жителя, который из ревности убил женщину.

Все произошло вечером 24 октября 2016 года. 37-летняя жительница чебаркульской деревни Боровое вышла из дома и не вернулась. На следующий день ее тело обнаружили на кладбище, которое находится рядом с населенным пунктом. По горячим следам полицейские задержали ее возлюбленного — 60-летнего мужчину.

Известно, что в день убийства пара поругалась. Пожилой южноуралец на почве ревности зарезал женщину, спрятал ее тело на кладбище и скрылся. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на девять лет и 10 месяцев. Кроме того, южноуралец добровольно возместил моральный вред в сумме 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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