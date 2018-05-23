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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
Директора фирмы оштрафовали на 10 тыс. рублей за невыплату сотрудникам почти 6,5 млн рублей
23.05.2018 г. 17:17
Прокуратура Центрального района обязала геологоразведочную организацию выплатить долг по зарплате перед своими сотрудниками.
В результате проверки выяснилось, что компания «Поиск» за пять месяцев задолжала 55 своим сотрудникам почти 6,5 млн рублей. Прокуратура оштрафовала предприятие на 30 тыс. рублей. Руководителю выписали штраф в размере 10 тыс. рублей. Ему также внесли представление с требованием незамедлительно погасить задолженность. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, организация выполнила обязательства в полном объеме.
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