Директора фирмы оштрафовали на 10 тыс. рублей за невыплату сотрудникам почти 6,5 млн рублей

Прокуратура Центрального района обязала геологоразведочную организацию выплатить долг по зарплате перед своими сотрудниками.

В результате проверки выяснилось, что компания «Поиск» за пять месяцев задолжала 55 своим сотрудникам почти 6,5 млн рублей. Прокуратура оштрафовала предприятие на 30 тыс. рублей. Руководителю выписали штраф в размере 10 тыс. рублей. Ему также внесли представление с требованием незамедлительно погасить задолженность. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, организация выполнила обязательства в полном объеме.

Все новости за 23.05.2018 г.»