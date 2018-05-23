В Челябинске предложили запретить слово «смог»

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинске ученые-экологи и представители промышленности обсудили новый закон о выбросах.

Участники обсуждения затронули тему общественной реакции на экологические проблемы в Челябинске. Заведующий кафедрой биоэкологии ЧелГУ Владислав Ячменев считает, что в городе нет резкого ухудшения качества воздуха, а есть лишь усиление требований к нему. Такого же мнения придерживается доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Екатерина Пестрякова. Она полагает, что заявления о смоге в Челябинске - это подмена понятий.

«Смог — это мокрый туман с выбросами, который был когда-то в Лондоне. Зачем такие слова употреблять в прессе или на плакатах? Надо как-то с этим бороться», — цитирует Екатерину Пестрикову «Деловой квартал».

Встреча была посвящена обсуждению нового законопроекта минприроды о сводных расчетах выбросов. По мнению экспертов, в реализации этого закона в Челябинске возникнут сложности. Причина — слабый ветер и высокая вероятность возникновения НМУ. Соответственно, заводам придется предпринять значительные усилия, чтобы уложиться в новые нормативы.

Фото с сайта pravmin74.ru

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