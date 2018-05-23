Новое здание челябинского аэропорта начнут строить в июне

Фото с сайта vk.com/cekport

В Челябинске назвали сроки начала строительства ключевых объектов саммитов ШОС и БРИКС.

По словам гендиректора челябинского аэропорта Юрия Конькова, подрядчиков, которые займутся возведением нового здания аэровокзала, уже выбрали. К строительству первой очереди планируют приступить в начале лета. Юрий Коньков заявил, что рядом с будущим терминалом предусмотрена станция ВСМ Челябинск-Екатеринбург.

Также на заседании рабочей группы по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС затронули тему строительства в Челябинске общественно-делового центра. Гендиректор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий рассказал, что за летний период на объекте выполнят все подготовительные работы и в августе–сентябре начнется строительство основного здания.

Фото с сайта vk.com/cekport

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