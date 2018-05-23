Комитет Заксобрания одобрил кандидатуру Виталия Лопина на пост прокурора Челябинской области

Фото с сайта chelproc.ru

В ЗСО согласовали кандидатуру Виталия Лопина на должность прокурора Челябинской области.

Решение было принято в среду, 23 мая, на заседании комитета по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению.

По данным пресс-службы ЗСО, Виталий Лопин родился в 1970 году в Челябинске. В 1994-м окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 1993 по 2008 работал в прокуратуре Металлургического района. В настоящее время Виталий Лопин занимает должность первого заместителя прокурора области.

Ожидается, что действующий руководитель ведомства Александр Кондратьев возглавит прокуратуру Хакасии.

Фото с сайта chelproc.ru

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