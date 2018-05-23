Новый четырехполосный мост возле металлобазы построят к 2019 году

Фото с сайта donnews.ru

Работы по возведению нового моста на Троицком тракте начнутся в 2018 году и завершатся в 2019-м.

Решение об окончании строительства путепровода было принято в среду, 23 мая, на заседании рабочей группы. Старый мост на участке, соединяющем Троицкий тракт и улицу Дарвина, разберут. Вместо него планируют построить новый путепровод на четыре полосы.

Также в городе в этом году планируют полностью отремонтировать проспекты Ленина и Свердловский, Меридиан, улицы Энгельса, Красную, Блюхера, Морскую и Мраморную, сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Кроме того, к концу сезона приведут в порядок дорогу из Металлургического района в аэропорт.

Фото с сайта donnews.ru

Все новости за 23.05.2018 г.»