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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
Новый четырехполосный мост возле металлобазы построят к 2019 году
23.05.2018 г. 17:01
Фото с сайта donnews.ru
Работы по возведению нового моста на Троицком тракте начнутся в 2018 году и завершатся в 2019-м.
Решение об окончании строительства путепровода было принято в среду, 23 мая, на заседании рабочей группы. Старый мост на участке, соединяющем Троицкий тракт и улицу Дарвина, разберут. Вместо него планируют построить новый путепровод на четыре полосы.
Также в городе в этом году планируют полностью отремонтировать проспекты Ленина и Свердловский, Меридиан, улицы Энгельса, Красную, Блюхера, Морскую и Мраморную, сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников.
Кроме того, к концу сезона приведут в порядок дорогу из Металлургического района в аэропорт.
Фото с сайта donnews.ru
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