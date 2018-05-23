УФАС подозревает миндортранс Челябинской области в сговоре с компанией «Южуралмост»

Фото с сайта pravmin74.ru

Антимонопольщики выявили нарушения при проведении аукционов областного миндортранса.

В челябинское УФАС обратилась компания «Кизилдорстрой», которая участвовала в аукционе на строительство дорог в Агаповском и Верхнеуральском районах. Предприятие предложило минимальную цену в 102 млн рублей, однако заказчик посчитал, что банковская гарантия не соответствует требованиям, и признал победителя уклонившимся от заключения контракта. Соглашение подписали с компанией «Южуралмост».

Это уже не первый случай, когда областной миндортранс отдает предпочтение «Южуралмосту» при проведении конкурсов. Ранее в похожую ситуацию попало ООО Группа компаний «Абсолютные системы» в ходе аукциона на устройство наружного освещения в нескольких районах области. Этой компании отказали из-за найденного в документах по ранее выполненным работам несоответствия в суммах. Расхождение составляло 1 руб. 25 коп. Контракт снова заключили с «Южуралмостом».

По всем случаям отказов в УФАС возбудили дела. Как пишет «Ъ-Южный Урал», в миндортрансе заявили, что все процедуры проходили в рамках закона, а претензии антимонопольщиков являются необоснованными. Дорожники намерены обжаловать их в судебном порядке.

Фото с сайта pravmin74.ru

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