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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
УФАС подозревает миндортранс Челябинской области в сговоре с компанией «Южуралмост»
23.05.2018 г. 16:57
Антимонопольщики выявили нарушения при проведении аукционов областного миндортранса.
В челябинское УФАС обратилась компания «Кизилдорстрой», которая участвовала в аукционе на строительство дорог в Агаповском и Верхнеуральском районах. Предприятие предложило минимальную цену в 102 млн рублей, однако заказчик посчитал, что банковская гарантия не соответствует требованиям, и признал победителя уклонившимся от заключения контракта. Соглашение подписали с компанией «Южуралмост».
Это уже не первый случай, когда областной миндортранс отдает предпочтение «Южуралмосту» при проведении конкурсов. Ранее в похожую ситуацию попало ООО Группа компаний «Абсолютные системы» в ходе аукциона на устройство наружного освещения в нескольких районах области. Этой компании отказали из-за найденного в документах по ранее выполненным работам несоответствия в суммах. Расхождение составляло 1 руб. 25 коп. Контракт снова заключили с «Южуралмостом».
По всем случаям отказов в УФАС возбудили дела. Как пишет «Ъ-Южный Урал», в миндортрансе заявили, что все процедуры проходили в рамках закона, а претензии антимонопольщиков являются необоснованными. Дорожники намерены обжаловать их в судебном порядке.
Фото с сайта pravmin74.ru
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