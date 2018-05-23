На трассе Челябинск — Троицк грузовик без тормозов устроил аварию. Движение перекрыто

Фото с сайта 74.мвд.рф

В среду, 23 мая, в районе 17:00 на трассе под Троицком произошло ДТП с грузовиком.

Все случилось на мосту, где идет капитальный ремонт. Это путепровод через реку Увельку. У грузовика отказали тормоза, и он влетел в бетонные блоки перед мостом. Пострадавших нет.

Движение на данном участке закрыто. Организован объезд по дороге Клястицкое — Троицк. Сейчас подрядная организация устраняет последствия аварии, сообщила пресс-секретарь управления федеральных дорог «Южный Урал» Татьяна Денисова.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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