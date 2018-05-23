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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
Китайские путешественники в рамках международного ралли посетят Коркинский разрез
23.05.2018 г. 15:14
Фото с сайта pravmin74.ru
В Челябинскую область на следующей неделе приедут участники международного ралли, посвященного чемпионату мира по футболу.
Путешественники проведут на Южном Урале пять дней — с 28 мая по 1 июня. В рамках визита гости планируют посетить Коркинский разрез, озеро Тургояк, Чебаркульский полигон, Златоустовскую оружейную фабрику, а также нацпарк «Таганай».
Ралли стартовало на северо-востоке Китая. Финальной точкой маршрута станет московский стадион «Лужники». Целью пробега является знакомство с национальной культурой и достопримечательностями регионов России. В состав команды путешественников входят писатель, кулинарный обозреватель, корреспондент, директор рекламной компании и видеооператоры.
Фото с сайта pravmin74.ru
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