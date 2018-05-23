Китайские путешественники в рамках международного ралли посетят Коркинский разрез

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинскую область на следующей неделе приедут участники международного ралли, посвященного чемпионату мира по футболу.

Путешественники проведут на Южном Урале пять дней — с 28 мая по 1 июня. В рамках визита гости планируют посетить Коркинский разрез, озеро Тургояк, Чебаркульский полигон, Златоустовскую оружейную фабрику, а также нацпарк «Таганай».

Ралли стартовало на северо-востоке Китая. Финальной точкой маршрута станет московский стадион «Лужники». Целью пробега является знакомство с национальной культурой и достопримечательностями регионов России. В состав команды путешественников входят писатель, кулинарный обозреватель, корреспондент, директор рекламной компании и видеооператоры.

Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 23.05.2018 г.»