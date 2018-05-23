Каждый пятый житель российских мегаполисов готов меньше ездить на личном автомобиле

Фото с сайта www.vladtime.ru

Четверть жителей городов с населением свыше 1 млн человек готовы больше пользоваться такси или общественным транспортом.

По данным совместного исследования ВЦИОМ и Яндекс.Такси, которое проходило в нескольких городах, в том числе в Челябинске, 20% жителей миллионников готовы меньше ездить на личном транспорте. 5% опрошенных заявили о возможности отказаться от него вообще.

В качестве альтернативы свыше четверти респондентов рассматривают такси, 23% отдали предпочтение наземному общественному транспорту, а 21% рассматривают в качестве замены метро.

Фактически личный автомобиль стали меньше использовать 18% опрошенных жителей мегаполисов, а еще 17% стали ездить чаще. Основными факторами отказа от поездок на своей машине исследователи назвали рост цен на горючее, нехватку парковочных мест, а также рост доступности городского общественного транспорта и услуг такси.

Фото с сайта www.vladtime.ru

Все новости за 23.05.2018 г.»