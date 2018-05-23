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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
Каждый пятый житель российских мегаполисов готов меньше ездить на личном автомобиле
23.05.2018 г. 13:59
Четверть жителей городов с населением свыше 1 млн человек готовы больше пользоваться такси или общественным транспортом.
По данным совместного исследования ВЦИОМ и Яндекс.Такси, которое проходило в нескольких городах, в том числе в Челябинске, 20% жителей миллионников готовы меньше ездить на личном транспорте. 5% опрошенных заявили о возможности отказаться от него вообще.
В качестве альтернативы свыше четверти респондентов рассматривают такси, 23% отдали предпочтение наземному общественному транспорту, а 21% рассматривают в качестве замены метро.
Фактически личный автомобиль стали меньше использовать 18% опрошенных жителей мегаполисов, а еще 17% стали ездить чаще. Основными факторами отказа от поездок на своей машине исследователи назвали рост цен на горючее, нехватку парковочных мест, а также рост доступности городского общественного транспорта и услуг такси.
Фото с сайта www.vladtime.ru
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