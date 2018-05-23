Координатор челябинского штаба Навального Борис Золотаревский прекратил голодовку в спецприемнике

Фото: Пресс-служба ОНК

После визита в спецприемник прокурора Борис Золотаревский прекратил объявленную несколько дней назад голодовку.

Сторонник оппозиционера Алексея Навального Денис Ибрагимов на своей странице в Facebook сообщил, что больше половины нарушений в спецприемнике перед визитом прокурора исправили. «Поменяли матрасы, выдали полотенца и чайник. Выдали туалетные принадлежности и починили раковину со смесителем», — написал Ибрагимов.

В понедельник, 21 мая, стало известно, что Борис Золотаревский объявил голодовку из-за плохих условий содержания в спецприемнике. В частности, причиной стали гнилые матрасы и подушки, рваное постельное белье, постоянно горящий в камере свет. К его голодовке позже присоединились еще несколько арестованных.

Бориса Золотаревского задержали на выходе из дома 5 мая, в день проведения акции «Он нам не царь». Координатор челябинского штаба Навального получил 25 суток административного ареста.



Фото: Пресс-служба ОНК

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