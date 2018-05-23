В Челябинской области вновь прогнозируют сильный ветер

Фото с сайта 45.mchs.gov.ru

МЧС предупреждает южноуральцев о шквалистом ветре.

Ухудшение погоды ожидается днем в четверг, 24 мая. По данным челябинского гидрометцентра, в области будет переменная облачность, грозы, возможен град. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Отдельные порывы будут достигать 22 м/с. Днем температура воздуха составит +25 - +30.

Региональное управление МЧС рекомендует южноуральцам не выходить из зданий при усилении ветра и не оставлять детей без присмотра.

Фото с сайта 45.mchs.gov.ru

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