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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
Предприятия председателя челябинского отделения «Опоры России» уличили в загрязнении воздуха
23.05.2018 г. 13:39
Фото с сайта www.chuvprok.gov.ru
Три предприятия, которые принадлежат председателю челябинского отделения «Опоры России» Артему Артемьеву, работали без разрешения на выбросы.
Магнитогорская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения в организациях «Верхнеуральские станки», «Железный регион» и «Айрон Кинг». Производства уличили в отстутствии разрешений на выброс вредных веществ. Кроме того, предприятия не поставлены на учет в министерстве экологии региона.
По данным единого государственного реестра юридических лиц, организации принадлежат председателю челябинского отделения «Опоры России» Артему Артемьеву. В отношении юридических лиц возбуждены административные дела, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта www.chuvprok.gov.ru
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