Предприятия председателя челябинского отделения «Опоры России» уличили в загрязнении воздуха

Фото с сайта www.chuvprok.gov.ru

Три предприятия, которые принадлежат председателю челябинского отделения «Опоры России» Артему Артемьеву, работали без разрешения на выбросы.

Магнитогорская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения в организациях «Верхнеуральские станки», «Железный регион» и «Айрон Кинг». Производства уличили в отстутствии разрешений на выброс вредных веществ. Кроме того, предприятия не поставлены на учет в министерстве экологии региона.

По данным единого государственного реестра юридических лиц, организации принадлежат председателю челябинского отделения «Опоры России» Артему Артемьеву. В отношении юридических лиц возбуждены административные дела, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта www.chuvprok.gov.ru

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