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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
Челябинск начнут обрабатывать от клещей с 4 июня
23.05.2018 г. 12:57
Челябинские парки и скверы начнут обрабатывать от клещей с опозданием на месяц.
Опрыскивать общественные пространства будут в начале июня. График акарицидной обработки территорий утвердили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.
Работы стартуют 4 июня. Первым делом от клещей обработают территорию Калининского района. Затем санитарные мероприятия пройдут в Курчатовском, Ленинском, Металлургическом, Советском и Тракторозаводском районах. Завершить акарицидную обработку планируют 15 июня в центральной части Челябинска.
В управлении отмечают, что график может быть изменен в связи с погодными условиями. В этом году акарицидную обработку проводят с опозданием на месяц. Власти обещали организовать санитарные мероприятия до майских праздников, однако сделать это не удалось из-за затянувшегося аукциона по выбору подрядчика.
Фото с сайта 28.mchs.gov.ru
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