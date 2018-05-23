Челябинск начнут обрабатывать от клещей с 4 июня

Фото с сайта 28.mchs.gov.ru

Челябинские парки и скверы начнут обрабатывать от клещей с опозданием на месяц.

Опрыскивать общественные пространства будут в начале июня. График акарицидной обработки территорий утвердили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Работы стартуют 4 июня. Первым делом от клещей обработают территорию Калининского района. Затем санитарные мероприятия пройдут в Курчатовском, Ленинском, Металлургическом, Советском и Тракторозаводском районах. Завершить акарицидную обработку планируют 15 июня в центральной части Челябинска.

В управлении отмечают, что график может быть изменен в связи с погодными условиями. В этом году акарицидную обработку проводят с опозданием на месяц. Власти обещали организовать санитарные мероприятия до майских праздников, однако сделать это не удалось из-за затянувшегося аукциона по выбору подрядчика.

Фото с сайта 28.mchs.gov.ru

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