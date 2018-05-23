Добровольцы очистят стены Сугомакской пещеры от вандальных надписей

Фото с сайта www.mineco174.ru

Челябинское отделение Русского географичесткого общества ищет волонтеров, которые помогут очистить Сугомакскую пещеру от надписей.

Работы будут проходить 27 мая и 3 июня. Добровольцам предстоит в респираторах и защитных очках очищать пещеры от вандальных надписей специальной щеткой. Представители челябинского отделения РГО отмечают, что эта работа физически затратна и монотонна, и просят желающих заранее оценить свои возможности.

Принять участие в очистке пещеры смогут только совершеннолетние волонтеры. Желающим необходимо отправить свои данные на почту geletass@mail.ru (исполнительный директор отделения Гелета Сергей Сергеевич). В письме нужно будет указать ФИО, возраст, телефон, город и район проживания, а также наличие транспорта.

Фото с сайта www.mineco174.ru

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