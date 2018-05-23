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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
В Челябинской области снизились темпы социально-экономического развития
23.05.2018 г. 12:41
Челябинская область опустилась на 22-е место в рейтинге социально-экономического развития регионов России по итогам 2017 года.
Как и годом ранее, лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. В агентстве «РИА Рейтинг» отметили, что в первой двадцатке существенных изменений не произошло. Ее состав покинула Челябинская область, которая опустилась на 22-е место. Южный Урал теряет позиции в рейтинге третий год подряд. Вместо него в двадцатку вошла Липецкая область, которая с 22-го места поднялась на 19-е.
Свердловская область попала в топ-10 регионов по уровню социально-экономического развития — она на восьмой позиции. По итогам 2017 года наибольший рост показали республика Крым и Кемеровская область, которые поднялись в рейтинге на 17 и 18 позиций соответственно. Аутсайдерами стали Ингушетия, Тыва и Еврейская автономная область.
Фото с сайта cheladmin.ru
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