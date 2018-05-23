В десятку лучших школ России вошел челябинский лицей

Фото с сайта cheladmin.ru

Челябинский лицей №31 занял пятое место во всероссийском рейтинге лучших школ.

Эксперты оценили конкурентоспособность выпускников российских учебных заведений. Рейтинг из ста лучших школ России составило агентство RAEX. По данным «Известий», челябинский лицей № 31 занял пятое место. Доля выпускников, поступивших в престижные вузы страны, составила 77%.

В десятку всероссийского рейтинга также вошли учебные заведения из Москвы, Санкт-Петербурга и Томска. Лидирует в списке столичная школа-интернат имени Колмогорова МГУ, в которой все выпускники поступили в лучшие вузы России.

Фото с сайта cheladmin.ru

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