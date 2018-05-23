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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
В десятку лучших школ России вошел челябинский лицей
23.05.2018 г. 12:26
Фото с сайта cheladmin.ru
Челябинский лицей №31 занял пятое место во всероссийском рейтинге лучших школ.
Эксперты оценили конкурентоспособность выпускников российских учебных заведений. Рейтинг из ста лучших школ России составило агентство RAEX. По данным «Известий», челябинский лицей № 31 занял пятое место. Доля выпускников, поступивших в престижные вузы страны, составила 77%.
В десятку всероссийского рейтинга также вошли учебные заведения из Москвы, Санкт-Петербурга и Томска. Лидирует в списке столичная школа-интернат имени Колмогорова МГУ, в которой все выпускники поступили в лучшие вузы России.
Фото с сайта cheladmin.ru
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