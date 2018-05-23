Жителя Челябинска будут судить за организацию секс-притона с несовершеннолетними

Фото с сайта 74.мвд.рф

29-летний челябинец предстанет перед судом за совершение ряда тяжких преступлений.

Мужчина в составе организованной группы содержал несколько притонов в Советском районе. Там он принуждал женщин к занятию проституцией, угрожая им оружием. Всего от его действий пострадали восемь девушек, трое из которых были несовершеннолетними. Также обвиняемый вымогал деньги у трех своих подельников, которые собирались оставить преступную деятельность.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело по пяти статьям УК уже рассматривает суд. Дело в отношении остальных участников банды находится в завершающей стадии расследования.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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