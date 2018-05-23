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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
Жителя Челябинска будут судить за организацию секс-притона с несовершеннолетними
23.05.2018 г. 12:05
Фото с сайта 74.мвд.рф
29-летний челябинец предстанет перед судом за совершение ряда тяжких преступлений.
Мужчина в составе организованной группы содержал несколько притонов в Советском районе. Там он принуждал женщин к занятию проституцией, угрожая им оружием. Всего от его действий пострадали восемь девушек, трое из которых были несовершеннолетними. Также обвиняемый вымогал деньги у трех своих подельников, которые собирались оставить преступную деятельность.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело по пяти статьям УК уже рассматривает суд. Дело в отношении остальных участников банды находится в завершающей стадии расследования.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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