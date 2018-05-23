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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
Житель Копейска заплатит 400 тыс. рублей за нападение своих собак на 9-летнего мальчика
23.05.2018 г. 12:04
Фото с сайта kak-do-ma.ru
Хозяину псов, которые изувечили лицо ребенка, суд назначил обязательные работы, а также взыскал с мужчины 400 тыс. рублей.
Инцидент произошел 5 октября 2017 года на улице Некрасова в Копейске. Питбуль и стаффордширский терьер напали на 9-летнего мальчика. В результате ребенок получил серьезные травмы лица.
Хозяина собак признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мужчине назначили 300 часов обязательных работ. Кроме того, с осужденного взыскали 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области.
Фото с сайта kak-do-ma.ru
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