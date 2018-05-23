Житель Копейска заплатит 400 тыс. рублей за нападение своих собак на 9-летнего мальчика

Фото с сайта kak-do-ma.ru

Хозяину псов, которые изувечили лицо ребенка, суд назначил обязательные работы, а также взыскал с мужчины 400 тыс. рублей.

Инцидент произошел 5 октября 2017 года на улице Некрасова в Копейске. Питбуль и стаффордширский терьер напали на 9-летнего мальчика. В результате ребенок получил серьезные травмы лица.

Хозяина собак признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мужчине назначили 300 часов обязательных работ. Кроме того, с осужденного взыскали 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области.

Фото с сайта kak-do-ma.ru

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