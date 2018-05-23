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23.05.2018 г. | 10:23Гости эфира: Шипина Анна, Кудрякова Ирина, Коузов Михаил
В Челябинской области зафиксировали снижение смертности от СПИДа на 13%
23.05.2018 г. 11:54
Фото с сайта youmurman.ru
На Южном Урале снизился уровень смертности от СПИДа и выросло количество прошедших тест на ВИЧ.
В областном минздраве заявили, что по сравнению с 2017 годом количество умерших от прогрессирования ВИЧ-инфекции уменьшилось на 13%. По словам министра здравоохранения региона Сергея Приколотина, обеспечить беспрерывное лечение пациентов с ВИЧ помогло дополнительное финансирование из областного бюджета при переходе на централизацию закупок.
Помимо этого медики отмечают высокий процент охвата населения обследованием на ВИЧ. Он составляет почти 30% при общероссийском показателе в 21%.
Фото с сайта youmurman.ru
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