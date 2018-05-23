На трансформаторном ящике на Кировке появился «полуночный джаз-бэнд»

Фото с сайта vk.com/chelurban

На пешеходной части улицы Кирова появился новый арт-объект.

Активисты движения «Челябинский урбанист» расписали коробку у дома №177. Это участок улицы Кирова напротив здания Заксобрания. Художник Дарья Черных изобразила на нем группу джазовых музыкантов на фоне ночного неба и полной луны. Место для арт-объекта общественники выбрали не случайно — в соседнем доме долгие годы жил знаменитый уральский джазмен, основатель «Уральского Диксиленда» Игорь Бурко.

На данный момент в городе насчитывается уже 20 трансформаторных ящиков, которые художники расписали различными сюжетами. «Этим проектом мы показываем, что в Челябинске много жителей, которым не все равно, как выглядит их город», — написали авторы в сообществе «Челябинский урбанист» во «ВКонтакте».

Фото с сайта vk.com/chelurban

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