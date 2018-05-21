Борис Дубровский отказался отвечать на вопрос про «панамское досье»

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский эмоционально отреагировал на вопрос журналистов 31 канала на пресс-конференции в Карабаше.

Представители СМИ на традиционной ежеквартальной пресс-конференции спросили, как фамилия главы региона попала в «панамское досье». «Я был свободным коммерческим человеком в тот период и занимался коммерческой деятельностью. Вы хотите внести сумятицу, чтобы я смутился?», — прокомментировал Борис Дубровский, добавив, что ему не в чем оправдываться, и делать это он не собирается.

В 2016 году было опубликовано «панамское досье», где содержались сведения о владельцах офшорных компаний. В документах были данные о сделках Бориса Дубровского.

Фото с сайта gubernator74.ru

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