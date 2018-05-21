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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
Борис Дубровский отказался отвечать на вопрос про «панамское досье»
21.05.2018 г. 16:54
Фото с сайта gubernator74.ru
Губернатор Борис Дубровский эмоционально отреагировал на вопрос журналистов 31 канала на пресс-конференции в Карабаше.
Представители СМИ на традиционной ежеквартальной пресс-конференции спросили, как фамилия главы региона попала в «панамское досье». «Я был свободным коммерческим человеком в тот период и занимался коммерческой деятельностью. Вы хотите внести сумятицу, чтобы я смутился?», — прокомментировал Борис Дубровский, добавив, что ему не в чем оправдываться, и делать это он не собирается.
В 2016 году было опубликовано «панамское досье», где содержались сведения о владельцах офшорных компаний. В документах были данные о сделках Бориса Дубровского.
Фото с сайта gubernator74.ru
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