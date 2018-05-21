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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
В Челябинске нашли концессионера для строительства объектов по переработке мусора
21.05.2018 г. 16:37
Созданием системы обращения с ТКО в Челябинске займется АО «Управление отходами».
В настоящее время эта компания уже строит объекты по обращению с мусором в Магнитогорске. «С концессионером достигнуты договоренности о приоритете утилизации отходов и поэтапном снижении доли полигонного захоронения ТКО», - заявили в министерстве экологии Челябинской области. Компания построит в Челябинске две мусороперегрузочные станции и комплекс по сортировке отходов возле деревни Чишма.
Также в проекте две станции по перегрузке мусора в Еткульском районе и Троицке. Концессионное соглашение подписано сроком на 25 лет, ориентировочный объем инвестиций – более 3,5 млрд рублей. АО «Управление отходами» - крупнейшая в России компания в сфере обращения с мусором. На данный момент она реализует свои проекты в шести регионах России.
Фото с сайта livekuban.ru
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