Летом на Южном Урале пройдут фестивали кислицы, кузнецов, рыбаков и казаков

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинской области летом пройдут более десятка фестивалей.

Сезон откроет гастрономическое мероприятие «Уральская кислица». Оно будет проходить в Сатке с 30 мая по 2 июня. Гости смогут попробовать варенье, компоты, пирожки, ватрушки из кислицы.

Кроме того, в Саткинском районе с 9 по 11 июня состоится фестиваль водного туризма «Айские притесы». Посетителям обещают реконструкцию встречи Салавата Юлаева и Емельяна Пугачева, а также сплав по реке Ай.

В Миассе с 15 по 17 июня пройдет «Ильменский фестиваль». Хедлайнером традиционно станет Олег Митяев.

В эти же дни на реке Юрюзань состоится рыболовный фестиваль «Голавль». В селе Демарино с 22 по 24 июня пройдет Бажовский фестиваль народного творчества. Гости смогут попасть на мероприятия с помощью бесплатных автобусов, которые будут курсировать от вокзалов в Пласте и Южноуральске. Также в июне состоятся фестивали казачьей культуры «Злата-горка» (3 июня), «Люди Слюдяной горы» (6 июня), «Пламя Аркаима» (11 июня) и «Русский хоровод» (12 июня).

В июле южноуральцев ожидают молодецкие забавы в Аркаиме «На Ивана, на Купала» с прыжками через костер и «солнцекатанием». В Златоусте с 19 по 22 июля пройдут фестивали гравюры и деревянной скульптуры «Уральский характер».

Закроется летний сезон ярмаркой «На рудниках» в Слюдоруднике (4-5 августа) и фестивалем народной кухни «Августовские спасы» на Аркаиме (18 августа).

Фото с сайта pravmin74.ru

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