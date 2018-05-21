Проект ВСМ Челябинск-Екатеринбург представят на Петербургском международном экономическом форуме

Фото с сайта Privet-Rostov.ru

Презентацию перспективной магистрали в Санкт-Петербурге проведет губернатор Борис Дубровский.

Проект ВСМ покажут на форуме в рамках доклада о деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Презентацию проведет губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Петербургский международный экономический форум ежегодно собирает руководителей крупнейших российских и иностранных компаний, глав государств и лидеров политических и деловых кругов разных стран. Они будут обсуждать значимые международные темы и подписывать контракты и соглашения о сотрудничестве в сфере экономики.

В этом году форум пройдет с 24 по 26 мая.

Фото с сайта Privet-Rostov.ru

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