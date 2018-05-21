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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
Проект ВСМ Челябинск-Екатеринбург представят на Петербургском международном экономическом форуме
21.05.2018 г. 15:52
Фото с сайта Privet-Rostov.ru
Презентацию перспективной магистрали в Санкт-Петербурге проведет губернатор Борис Дубровский.
Проект ВСМ покажут на форуме в рамках доклада о деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Презентацию проведет губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Петербургский международный экономический форум ежегодно собирает руководителей крупнейших российских и иностранных компаний, глав государств и лидеров политических и деловых кругов разных стран. Они будут обсуждать значимые международные темы и подписывать контракты и соглашения о сотрудничестве в сфере экономики.
В этом году форум пройдет с 24 по 26 мая.
Фото с сайта Privet-Rostov.ru
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