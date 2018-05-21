На выезде из Челябинска в сторону Кургана почти на полгода закроют мост через железную дорогу

Фото с сайта severnoe-tushino.mos.ru

Управление федеральных дорог «Южный Урал» начало ремонт путепровода через железнодорожные пути на 14 километре трассы Челябинск-Курган.

Планируется ремонт и реконструкция опор, полная замена покрытия моста и его расширение почти в полтора раза, до 14 метров. На время проведения работ проезд по путепроводу будет закрыт.

Как рассказали в пресс-службе управления, автолюбителям предлагается объехать ремонтируемый мост двумя путями. Один из них ведет на объездную дорогу через аэропорт и поселок Баландино, другой следует через Копейск до развязки на 24 километре трассы Челябинск-Курган. Ремонт моста продлится до 25 октября 2018 года.

Фото с сайта severnoe-tushino.mos.ru

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