В Челябинской области ожидается сильный ветер

Фото с сайта infovoronezh.ru

МЧС выступило с экстренным предупреждением.

Скорость ветра на Южном Урале усилится днем во вторник, 22 мая. По данным челябинского гидрометцентра, на территории области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +20 - +25, на севере до +16. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Отдельные порывы будут достигать до 22 м/с.

Региональное управление МЧС рекомендует при усилении ветра не выходить из зданий, а также не оставлять без присмотра детей. Жителям области советуют заранее убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна.

Фото с сайта infovoronezh.ru

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