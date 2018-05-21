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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
В Челябинской области ожидается сильный ветер
21.05.2018 г. 15:36
Фото с сайта infovoronezh.ru
МЧС выступило с экстренным предупреждением.
Скорость ветра на Южном Урале усилится днем во вторник, 22 мая. По данным челябинского гидрометцентра, на территории области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +20 - +25, на севере до +16. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Отдельные порывы будут достигать до 22 м/с.
Региональное управление МЧС рекомендует при усилении ветра не выходить из зданий, а также не оставлять без присмотра детей. Жителям области советуют заранее убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна.
Фото с сайта infovoronezh.ru
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