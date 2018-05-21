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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
На должность председателя челябинского Арбитражного суда претендуют двое кандидатов
21.05.2018 г. 15:33
Фото с сайта fasuo.arbitr.ru
31 мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ назначит руководителя Арбитражного суда Челябинской области.
На пост председателя претендуют нынешний исполняющий обязанности главы регионального арбитража Евгений Шайхутдинов и зампредседателя Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда Александр Румянцев.
Заявления от кандидатов рассмотрят 31 мая на заседании ВККС. Полномочия предыдущего председателя областного Арбитражного суда Андрея Орлова истекли в октябре 2017 года. ВККС отказала ему в возможности снова занять эту должность из-за многочисленных жалоб и нареканий.
Фото с сайта fasuo.arbitr.ru
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