На должность председателя челябинского Арбитражного суда претендуют двое кандидатов

Фото с сайта fasuo.arbitr.ru

31 мая Высшая квалификационная коллегия судей РФ назначит руководителя Арбитражного суда Челябинской области.

На пост председателя претендуют нынешний исполняющий обязанности главы регионального арбитража Евгений Шайхутдинов и зампредседателя Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда Александр Румянцев.

Заявления от кандидатов рассмотрят 31 мая на заседании ВККС. Полномочия предыдущего председателя областного Арбитражного суда Андрея Орлова истекли в октябре 2017 года. ВККС отказала ему в возможности снова занять эту должность из-за многочисленных жалоб и нареканий.

Фото с сайта fasuo.arbitr.ru

Все новости за 21.05.2018 г.»