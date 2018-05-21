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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
Экипаж самолета Анталья-Челябинск не оказал помощь пассажирам во время аварийной посадки после разгерметизации
21.05.2018 г. 15:27
Очевидец рассказал о панике в салоне самолета, который в ночь на понедельник, 21 мая, совершил экстренную посадку в Волгограде.
С одним из пассажиров рейса Анталья-Челябинск связались корреспонденты 31tv.ru. Мужчина рассказал, что стюардессы растерялись и не смогли оказать помощь. В кислородных масках не хватило воздуха, одному ребенку маска не досталась, а еще у одного мужчины она не выпала из устройства. Командир воздушного судна заявил, что произошла разгерметизация, однако в салоне ощущался запах гари.
Самолет спустился с высоты 10 тыс. метров за 7 минут. Из-за этого у многих из ушей и носа пошла кровь. В аэропорту пассажиров час не выпускали из самолета, а затем долго держали на таможенном контроле. В здании аэровокзала пострадавшим оказали помощь, некоторых из них госпитализировали.
Видео: 31tv.ru / 31 канал
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