Экипаж самолета Анталья-Челябинск не оказал помощь пассажирам во время аварийной посадки после разгерметизации

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Очевидец рассказал о панике в салоне самолета, который в ночь на понедельник, 21 мая, совершил экстренную посадку в Волгограде.

С одним из пассажиров рейса Анталья-Челябинск связались корреспонденты 31tv.ru. Мужчина рассказал, что стюардессы растерялись и не смогли оказать помощь. В кислородных масках не хватило воздуха, одному ребенку маска не досталась, а еще у одного мужчины она не выпала из устройства. Командир воздушного судна заявил, что произошла разгерметизация, однако в салоне ощущался запах гари.

Самолет спустился с высоты 10 тыс. метров за 7 минут. Из-за этого у многих из ушей и носа пошла кровь. В аэропорту пассажиров час не выпускали из самолета, а затем долго держали на таможенном контроле. В здании аэровокзала пострадавшим оказали помощь, некоторых из них госпитализировали.

Видео: 31tv.ru / 31 канал

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