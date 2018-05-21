Арестованный глава челябинского штаба Навального Борис Золотаревский объявил голодовку

Фото с сайта t24.su

Координатор штаба Алексея Навального в Челябинске Борис Золотаревский объявил голодовку из-за условий содержания в спецприемнике.

Сторонник оппозиционера жалуется на антисанитарию и другие нарушения. Он обратился к начальнику спецприемника и в прокуратуру, однако с их стороны никаких действий не было. «Я знаю по своему опыту (сам в прошлом году отбывал десять суток ареста в этом спецприемнике), что задержанным там предоставляют гнилые матрасы и подушки, рваное постельное белье, камеры не проветриваются, круглосуточно горит яркий свет, мешающий спать, принимать душ дают только раз в неделю», — пишет заместитель координатора штаба Алексей Табалов на своей странице в Facebook.

К голодовке Бориса Золотаревского присоединились еще трое арестованных. По данным Znak.com, акцию поддержали арестанты, которые были осуждены за правонарушения, не связанные с протестным мероприятием «Он нам не царь». В областной прокуратуре отметили, что по факту информации о нарушениях условий содержания с ИВС №3 организована проверка. Бориса Золотаревского задержали на выходе из дома 5 мая, в день проведения акции «Он нам не царь». Координатор челябинского штаба Навального получил 25 суток административного ареста.

Фото с сайта t24.su

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