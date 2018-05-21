В Челябинской области ГИБДД проведет массовую проверку маршруток

Фото с сайта cheladmin.ru

23 мая в регионе состоится профилактическое мероприятие «Автобус».

Акцию проведут в целях повышения безопасности и профилактики аварийности общественного транспорта. В среду экипажи ДПС будут дежурить на оживленных перекрестках и конечных остановках. Инспекторы проверят у водителей знание ПДД, техническое состояние автобусов, соблюдение правил организованной перевозки детей.

По данным областного управления ГИБДД, с начала 2018 года произошло 49 ДТП с участием пассажирского транспорта. В них 68 человек получили травмы и пять человек погибли, сообщили в пресс-службе автоинспекции.

Фото с сайта cheladmin.ru

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