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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
В Челябинской области ГИБДД проведет массовую проверку маршруток
21.05.2018 г. 15:10
Фото с сайта cheladmin.ru
23 мая в регионе состоится профилактическое мероприятие «Автобус».
Акцию проведут в целях повышения безопасности и профилактики аварийности общественного транспорта. В среду экипажи ДПС будут дежурить на оживленных перекрестках и конечных остановках. Инспекторы проверят у водителей знание ПДД, техническое состояние автобусов, соблюдение правил организованной перевозки детей.
По данным областного управления ГИБДД, с начала 2018 года произошло 49 ДТП с участием пассажирского транспорта. В них 68 человек получили травмы и пять человек погибли, сообщили в пресс-службе автоинспекции.
Фото с сайта cheladmin.ru
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