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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
Челябинским перевозчикам грозят расторжением договоров за ржавчину на автобусах
21.05.2018 г. 15:07
Фото с сайта fotobus.msk.ru
Администрация Челябинска планирует расторгнуть договоры с перевозчиками из-за плохого состояния подвижного состава.
Городское управление транспорта начнет проверять исправность автобусов с помощью собственного пункта техосмотра. Оценивать их состояние будут на конечных остановках. Неисправности станут поводом для расторжения договоров.
Четырем перевозчикам уже сделали последнее предупреждение. Они должны будут исправить нарушения до конца месяца, иначе контракт будет расторгнут, сообщил начальник городского управления транспорта Роман Болотов.
Фото с сайта fotobus.msk.ru
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