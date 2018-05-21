Опасные отходы с полигона ТБО в Полетаево попадают по рекам в Шершневское водохранилище

Фото с сайта onf.ru

Эксперты ОНФ выявили экологические нарушения на Полетаевском полигоне.

В региональное отделение народного фронта обратились жители близлежащего поселка. Они жаловались на замусоренность территории, грязную воду и неприятный запах. Активисты обнаружили на полигоне пакеты с потенциально опасными медицинскими отходами. Мусорная яма никак не была огорожена или обозначена.

Общественники выразили опасение, что в нее может случайно упасть вышедший из леса человек или животное. На территории полигона обнаружили замусоренные родник и ручей, который впадает в реку Миасс. Помимо этого, стоки со свалки по трубам сливаются в реку Биргильда, которая также питает Шершневское водохранилище. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения ОНФ, общественники зафиксировали все нарушения и готовят обращения в Росприроднадзор и прокуратуру.

Фото: пресс-служба челябинского отделения ОНФ

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