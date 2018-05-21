- 62.5327р. + 0.5919
- 73.3321р. + 0.1552
-
18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
Опасные отходы с полигона ТБО в Полетаево попадают по рекам в Шершневское водохранилище
21.05.2018 г. 14:42
Эксперты ОНФ выявили экологические нарушения на Полетаевском полигоне.
В региональное отделение народного фронта обратились жители близлежащего поселка. Они жаловались на замусоренность территории, грязную воду и неприятный запах. Активисты обнаружили на полигоне пакеты с потенциально опасными медицинскими отходами. Мусорная яма никак не была огорожена или обозначена.
Общественники выразили опасение, что в нее может случайно упасть вышедший из леса человек или животное. На территории полигона обнаружили замусоренные родник и ручей, который впадает в реку Миасс. Помимо этого, стоки со свалки по трубам сливаются в реку Биргильда, которая также питает Шершневское водохранилище. Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения ОНФ, общественники зафиксировали все нарушения и готовят обращения в Росприроднадзор и прокуратуру.
Фото: пресс-служба челябинского отделения ОНФ
- 19.04.2018 г. ОНФ забраковал остановки общественного транспорта в Челябинской области
- 06.02.2018 г. Господдержкой пользуются менее 3% предпринимателей в Челябинской области
- 06.12.2017 г. Общественников смутило, что по результатам реконструкции двора из него исчезли скамейки
- 16.11.2017 г. В Челябинской области из-за незаконных свалок не могут сформировать «зеленый щит»
- 18.09.2017 г. «Народный фронт» потребовал огородить от детей недострой у школы в Калининском районе