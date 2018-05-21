Челябинск вошел в десятку самых матерящихся городов России

Фото с сайта cheladmin.ru

Челябинск включили в список российских городов, где жители чаще всего ругаются матом.

Рейтинг составило агентство ZOOM MARKET. Исследователи спрашивали у жителей российских городов, ругаются ли они матом и как часто. В опросе участвовали респонденты в возрасте от 18 до 54 лет.

Самым матерящимся городом России стала Пермь. Второе место занял Воронеж. Тройку лидеров замкнул Иваново. Челябинск занял в рейтинге шестое место, Москва оказалась на 18-й строчке, а Санкт-Петербург — на 23-й.

Скриншот с сайта mazm.ru

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