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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
Челябинск вошел в десятку самых матерящихся городов России
21.05.2018 г. 14:16
Фото с сайта cheladmin.ru
Челябинск включили в список российских городов, где жители чаще всего ругаются матом.
Рейтинг составило агентство ZOOM MARKET. Исследователи спрашивали у жителей российских городов, ругаются ли они матом и как часто. В опросе участвовали респонденты в возрасте от 18 до 54 лет.
Самым матерящимся городом России стала Пермь. Второе место занял Воронеж. Тройку лидеров замкнул Иваново. Челябинск занял в рейтинге шестое место, Москва оказалась на 18-й строчке, а Санкт-Петербург — на 23-й.
Скриншот с сайта mazm.ru
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