Южноуральские министры отчитались о доходах за 2017 год

Фото с сайта pravmin74.ru

Самым богатым министром Челябинской области в 2017-м стал глава минкультуры Алексей Бетехтин.

В прошлом году он заработал в два раза больше, чем в 2016-м — 6,9 млн рублей. В собственности у Алексея Бетехтина два земельных участка, жилой дом, квартира и автомобиль Hyundai Santa Fe. Сведения о доходах министров опубликованы на официальном сайте правительства Челябинской области.

На второй строчке рейтинга по доходам находится глава минсоца Татьяна Никитина. В прошлом году она заработала 4,5 млн рублей. В собственности у главы ведомства находятся квартира и автомобиль Volkswagen Golf.

Тройку лидеров замкнул министр общественной безопасности Евгений Савченко. Его доходы в 2017-м тоже увеличились в два раза — до 3,9 млн рублей. Евгений Савченко совместно с супругой владеет квартирой. Кроме того, у министра есть автомобиль Toyota RAV4. Жена в прошлом году заработала 6,7 млн рублей. В ее собственности находятся два земельных участка и автомобиль Peugeot 4007.

Самым бедным министром оказался руководитель минздрава Сергей Приколотин, который был назначен главой ведомства в конце января, а до этого работал заместителем. Его доход составил 1,5 млн рублей.

Фото с сайта pravmin74.ru

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