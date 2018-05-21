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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
В Челябинске первоклассники на уроках решали задачи про убийц и маньяков
21.05.2018 г. 13:04
Родителей учеников школы №13 возмутило «криминальное» содержание задач, которые решают дети.
Учитель давал детям задания в рамках предмета «Теория решения изобретательских задач». Первоклассники «расследовали» убийство в школе, выясняли, кто съел отравленные таблетки, и выбирали отключенный электрический стул.
Одни родители возмутились содержанием задач, другие не увидели ничего плохого в том, что дети играют в сыщиков. Педагоги же считают, что в рамках этого предмета важна не только структура заданий, но и их нравственный аспект, который формирует у детей ценности.
Криминальные истории могут занять детей постарше, в то время как с первоклассниками их лучше не рассматривать, передает 74.ru слова преподавателя ТРИЗ Ирины Кузьминой. Директор школы №13 пообещала разобраться в ситуации и провести беседу с учителем.
Фото с сайта volgasib.ru
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