Новым министром экологии Челябинской области стал Сергей Лихачев

21.05.2018 г. 12:42

Новым министром экологии Челябинской области стал Сергей Лихачев
Фото с сайта www.csu.ru

Губернатор Борис Дубровский назначил министром экологии региона Сергея Лихачева.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Молнии Дубровского».

Сергей Лихачев — доктор биологических наук, профессор. С 2011 года занимал должность декана факультета экологии ЧелГУ. В октябре 2018-го ему исполнится 62 года.

Пост министра освободился в середине января, когда в отставку ушла Ирина Гладкова. Тогда исполняющей обязанности руководителя ведомства назначили Яну Куприкову. После назначения Сергея Лихачева она заняла должность замглавы министерства.
 

Фото с сайта www.csu.ru

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