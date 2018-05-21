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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
Новым министром экологии Челябинской области стал Сергей Лихачев
21.05.2018 г. 12:42
Фото с сайта www.csu.ru
Губернатор Борис Дубровский назначил министром экологии региона Сергея Лихачева.
Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Молнии Дубровского».
Сергей Лихачев — доктор биологических наук, профессор. С 2011 года занимал должность декана факультета экологии ЧелГУ. В октябре 2018-го ему исполнится 62 года.
Пост министра освободился в середине января, когда в отставку ушла Ирина Гладкова. Тогда исполняющей обязанности руководителя ведомства назначили Яну Куприкову. После назначения Сергея Лихачева она заняла должность замглавы министерства.
Фото с сайта www.csu.ru
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