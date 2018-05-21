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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
Виновника смертельного ДТП на ЧТЗ заключили под стражу на два месяца
21.05.2018 г. 11:58
23-летнего водителя BMW Х-6, который устроил смертельное ДТП на перекрестке улиц Комарова и Салютной, отправили в СИЗО.
Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу виновника аварии на два месяца — до 20 июля. По словам следователя, после ДТП обвиняемый заявил, что у автомобиля отказали тормоза, однако профессиональный осмотр иномарки неисправностей не выявил.
Официального трудоустройства у парня нет, он подрабатывает таксистом. В суде обвиняемый сообщил, что BMW принадлежит его матери.
Авария произошла в воскресенье, 20 мая, на перекрестке улиц Комарова и Салютной. BMW на огромной скорости на красный свет по встречной полосе вылетел на перекресток, где столкнулся с автомобилями Lada Vesta, SKODA Octavia и «Волга». В результате погиб мужчина, который находился за рулем Lada Vesta. У него остались двое детей.