Виновника смертельного ДТП на ЧТЗ заключили под стражу на два месяца

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23-летнего водителя BMW Х-6, который устроил смертельное ДТП на перекрестке улиц Комарова и Салютной, отправили в СИЗО.



Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу виновника аварии на два месяца — до 20 июля. По словам следователя, после ДТП обвиняемый заявил, что у автомобиля отказали тормоза, однако профессиональный осмотр иномарки неисправностей не выявил.



Официального трудоустройства у парня нет, он подрабатывает таксистом. В суде обвиняемый сообщил, что BMW принадлежит его матери.



Авария произошла в воскресенье, 20 мая, на перекрестке улиц Комарова и Салютной. BMW на огромной скорости на красный свет по встречной полосе вылетел на перекресток, где столкнулся с автомобилями Lada Vesta, SKODA Octavia и «Волга». В результате погиб мужчина, который находился за рулем Lada Vesta. У него остались двое детей.

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