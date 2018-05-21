В Челябинской области природный пожар уничтожил несколько десятков гаражей с автомобилями

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Гаражный кооператив в Озерске серьезно пострадал из-за природного пожара.



В пятницу, 18 мая, на озере Кызылташ загорелись сухие камыши. Огонь бушевал весь день и всю ночь. Утром в субботу возгорание удалось ликвидировать силами сотрудников МЧС.



Как сообщает сайт ozersk74.ru, от пожара пострадали гаражи на Озерском шоссе. Автовладельцев просят проверить сохранность машин. В комментариях на сайте озерской мэрии пишут о 280 пострадавших гаражах. У въездов в гаражный кооператив для пресечения мародерства дежурят наряды полиции.





Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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