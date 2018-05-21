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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
В Челябинской области природный пожар уничтожил несколько десятков гаражей с автомобилями
21.05.2018 г. 11:38
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
Гаражный кооператив в Озерске серьезно пострадал из-за природного пожара.
В пятницу, 18 мая, на озере Кызылташ загорелись сухие камыши. Огонь бушевал весь день и всю ночь. Утром в субботу возгорание удалось ликвидировать силами сотрудников МЧС.
Как сообщает сайт ozersk74.ru, от пожара пострадали гаражи на Озерском шоссе. Автовладельцев просят проверить сохранность машин. В комментариях на сайте озерской мэрии пишут о 280 пострадавших гаражах. У въездов в гаражный кооператив для пресечения мародерства дежурят наряды полиции.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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