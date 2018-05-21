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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
На озере Чебаркуль установили памятник челябинскому метеориту
21.05.2018 г. 12:07
Фото с сайта vk.com/freemiass
На Южном Урале увековечили событие пятилетней давности — падение метеорита.
В субботу, 19 мая, на берегах озера Чебаркуль, куда пять лет назад упал челябинский метеорит, состоялся фестиваль «Место силы».
Одним из центральных событий стало открытие памятника небесному телу. Он представляет из себя кусок гранита, который разделяет два изогнутых стальных листа. Так падение метеорита представил автор памятника, челябинский скульптор Данил Шмыгин. На своей странице в Facebook он рассказал, что на открытие монумента собралось более 200 гостей, которые за полчаса сделали с ним около сотни селфи. Также он сообщает, что уменьшенные копии памятника метеориту будут продаваться в качестве сувениров.
Фото с сайта vk.com/freemiass
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