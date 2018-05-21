Фото с сайта vk.com/chelzoopark

В челябинском зоопарке белые медведи открыли купальный сезон



В воскресенье, 20 мая, в челябинском зоопарке прошло открытие купального сезона.

Фото: Челябинский Зоопарк / vk.com





В жаркий выходной белые медведи Алтын и Айриша устроили заплыв в бассейне своего вольера. Сотрудники зверинца угощали их живой форелью и ледовым мороженым. Медведи порадовали посетителей ловлей рыбы и играми с мячом в бассейне.

Фото: Челябинский Зоопарк / vk.com



Как пишут в сообществе зоопарка во «ВКонтакте», летний сезон можно считать открытым, а питомцы ждут челябинцев в гости.





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