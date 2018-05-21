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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
В челябинском зоопарке белые медведи открыли купальный сезон
21.05.2018 г. 10:42
Фото с сайта vk.com/chelzoopark
В челябинском зоопарке белые медведи открыли купальный сезон
В воскресенье, 20 мая, в челябинском зоопарке прошло открытие купального сезона.
Фото: Челябинский Зоопарк /
В жаркий выходной белые медведи Алтын и Айриша устроили заплыв в бассейне своего вольера. Сотрудники зверинца угощали их живой форелью и ледовым мороженым. Медведи порадовали посетителей ловлей рыбы и играми с мячом в бассейне.
Фото: Челябинский Зоопарк /
Как пишут в сообществе зоопарка во «ВКонтакте», летний сезон можно считать открытым, а питомцы ждут челябинцев в гости.
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