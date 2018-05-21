В челябинском зоопарке белые медведи открыли купальный сезон

21.05.2018 г. 10:42

В челябинском зоопарке белые медведи открыли купальный сезон
Фото с сайта vk.com/chelzoopark

В челябинском зоопарке белые медведи открыли купальный сезон

В воскресенье, 20 мая, в челябинском зоопарке прошло открытие купального сезона.

 

 

   Фото: Челябинский Зоопарк / vk.com



В жаркий выходной белые медведи Алтын и Айриша устроили заплыв в бассейне своего вольера. Сотрудники зверинца угощали их живой форелью и ледовым мороженым. Медведи порадовали посетителей ловлей рыбы и играми с мячом в бассейне.

 

 

   Фото: Челябинский Зоопарк / vk.com


Как пишут в сообществе зоопарка во «ВКонтакте», летний сезон можно считать открытым, а питомцы ждут челябинцев в гости.

Все новости за 21.05.2018 г.»

Новости на эту тему