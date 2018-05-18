Топ-5 новостей Челябинска

Фото: Пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 12 по 18 мая 2018 года.



1. В Пластовском районе сгорело более 6 тыс. га леса

На этой неделе в Челябинской области произошло несколько крупных лесных пожаров, наиболее сложная обстановка сложилась в Пластовском районе. Там огнем охватило площадь более чем в 6 тыс. га. В районе ввели режим ЧС.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Информация о возгорании в Пластовском районе появилась в понедельник, 14 мая. В этот день закрыли трассу Южноуральск — Магнитогорск через Пласт, кроме того, нельзя было проехать по дорогам Бишкиль — Варламово и Троицк — Степное, где также бушевали лесные пожары.

Видео: Управление ГИБДД по Челябинской области / vk.com

Для тушения применяли тяжелую инженерную технику и беспилотники. В Пластовский район прибыл вертолет МЧС. Всего в тушении принимали участие более 300 человек и 60 единиц техники.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Жителей населенных пунктов, возле которых бушевал пожар, оповестили об опасности. На случай необходимости эвакуации людей открыли пункты временного размещения.

Фото с сайта vk.com/ugibdd_174

В управлении МЧС по Челябинской области сообщили о ликвидации возгорания утром в среду, 16 мая. В ведомстве назвали пожар одним из самых крупных за последние годы.

Видео: Мария Щукина, На дорогах Магнитки! (Магнитогорск) / vk.com

Сильные пожары бушевали также в Кыштыме, Красноармейском, Сосновском и других районах. В ночь на среду, 16 мая, горел лес между поселками Вавиловец и Северный, а также рядом с Интернационалистом. В Кременкуле, по информации жителей, сгорели садовые дома. Жители этих и соседних населенных пунктов в соцсетях стали писать, что не могут открыть окна — с улицы несет гарью.

Видео: Наш Челябинск / vk.com





Запах гари распространился по всему Челябинску. Жители сообщали о нем из разных районов. Даже писали, что площадь Революции заволокло дымом. Распространению огня и неприятного запаха способствовал сильнейший ветер.

Из-за ситуации с природными пожарами главное управление лесами попало в поле зрения прокуратуры. Надзорное ведомство выявило нарушения в осуществлении лесной охраны и пожарного надзора в лесах.

Фото: Пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

По данным на утро 18 мая, которые приводит главное управление лесами по Челябинской области, всего с начала сезона в регионе ликвидировали 441 лесной пожар на площади 16 тыс. га.

Как ранее сообщил замгубернатора Олег Климов, все лесные пожары в регионе — рукотворные. В 80% случаев огонь пришел с полей, где поджигают сухую траву. Заместитель губернатора Челябинской области предложил наказывать виновников лесных пожаров с помощью общественного порицания — создать доску с портретами нарушителей.

Фото: Пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

В регионе действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено пользоваться открытым огнем. За нарушение требований предусмотрены штрафы.

2. Руководителя аппарата челябинской гордумы арестовали за взятку

В Челябинске руководителю аппарата городской думы Юрию Чанову предъявили обвинение в получении взятки в размере 300 тыс. рублей. По данным следствия, в марте 2017 года чиновник получил деньги от директора одного из муниципальных театров за принятие решения о финансировании фестиваля.

Фото с сайта 74.мвд.рф

В среду, 16 мая, Юрия Чанова задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово, куда он прилетел из отпуска. В челябинской городской думе прошли обыски и выемка документов. Следственные мероприятия проходили в кабинете Юрия Чанова.

Также на этой неделе агентство URA.RU сообщало, что председателя челябинской городской думы Станислава Мошарова вызывали на очную ставку в Следственный комитет.

3. Подавшего в отставку главу Миасса Геннадия Васькова арестовали за превышение должностных полномочий

15 мая суд по ходатайству следствия вынес решение о заключении Геннадия Васькова под стражу на два месяца – до 14 июля 2018 года. Заявление об уходе с поста мэра Миасса он написал 11 мая. Сообщалось, что отставку инициировал губернатор Борис Дубровский.

Фото с сайта newsmiass.ru





В понедельник, 14 мая, в здание администрации города нагрянули силовики. Они провели выемку документов и увезли с собой Васькова. Позже стало известно, что глава Миасса задержан. По версии следствия, он в 2017 году дал указание купить на бюджетные деньги по завышенной стоимости торговое помещение под детский сад. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Ущерб, который действия градоначальника принесли бюджету города, оценили в 14 млн рублей.

Фото с сайта gubernator74.ru

Арестовали Геннадия Васькова, во вторник, 15 мая. Постановление вынес Тракторозаводский райсуд Челябинска. В тот же день миасские депутаты выбрали временно исполняющего обязанности мэра. Им стал член совета депутатов Григорий Тонких.

За последние несколько дней смена руководителя администрации в Миассе была не единственной. 15 мая подал в отставку глава Юрюзани Сергей Замятин. В середине апреля он получил второй «неуд» по результатам своей прошлогодней деятельности. Тогда депутаты обратились к губернатору Борису Дубровскому. Глава региона посоветовал действовать в рамках закона. На внеочередном заседании депутаты проголосовали за отставку Сергея Замятина. Исполняющим обязанности главы Юрюзани назначили депутата Юрия Бобылева.

4. Дмитрий Медведев подписал указ о строительстве ВСМ Челябинск — Екатеринбург

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о создании высокоскоростной магистрали, которая соединит Челябинск и Екатеринбург. Протяженность ВСМ составит 220 км. Пассажиры смогут добираться из одного мегаполиса в другой за 1 час 10 минут.

Планируется, что ВСМ станет частью международного коридора «Евразия». Распоряжение прокомментировал губернатора Борис Дубровский. Он отметил, что разные сферы бизнеса получат новые возможности. «Прежде всего это наши региональные производители рельсов, строительной техники, меди, элементов путевой инфраструктуры», — сказал глава региона.

Источник: gubernator74.ru

В хозпартнерстве «Уральская скоростная магистраль» отметили, что в перспективе ВСМ Челябинск-Екатеринбург хотят сделать «межрегиональным метро». Исследователи спрогнозировали, что на четвертый год эксплуатации высокоскоростной магистрали пассажиропоток на ней вырастет до 2,5 млн человек в год. Предполагается, что поезда будут ходить каждые два часа.

Высокоскоростную магистраль Челябинск Екатеринбург обещают построить к 2024 году. Она позволит добраться из Челябинска в Екатеринбург за 1 час 10 минут, говорят инициаторы реализации проекта. Затраты на строительство ВСМ составят порядка 360 млрд рублей.

Между тем, эксперт в области логистики Яков Гуревич считает, что ВСМ построена не будет. Если бы в России была создана система высокоскоростных магистралей от Москвы до Владивостока, одним из ее составляющих могла стать дорога Челябинск — Екатеринбург, отметил Гуревич.

5. В домах Челябинска отключили отопление и горячую воду

В Челябинске на этой неделе завершился отопительный сезон и начались опрессовки. Отопительный сезон закончился в понедельник, 14 мая, во вторник стартовал первый этап опрессовок.

Фото с сайта cheladmin.ru

Горячую воду отключили в 1106 домах, а также в 67 детских садах, 65 учебных учреждениях и 19 больницах. Первый этап подготовки сетей к новому отопительному сезону будет проходить на территории всех районов города до 29 мая. Посмотреть, где отключили горячую воду с 29 мая, можно здесь.

В управлении ЖКХ сообщили, что максимальный срок отключения горячей воды составит две недели. Но практика последних нескольких лет показывает, что опрессовка может закончиться и раньше. Однако есть и вероятность того, что где-то срок работ будет продлен из-за аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта.

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