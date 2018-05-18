Борис Дубровский занял второе место в рейтинге самых богатых губернаторов

Фото с сайта gubernator74.ru

Газета «Ведомости» составила топ-10 глав регионов, которые получили в 2017 году наибольший доход.

Всего создатели рейтинга изучили декларации руководителей 74 регионов. И выбрали из них десятку самых богатых. Лидером стал и.о. главы Красноярского края Александр Усс. В прошлом году он заработал 221 млн 630 тыс. рублей. Причем, как указано в декларации, почти 193 млн рублей из этой суммы получил в наследство.

На втором месте оказался губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Его доход за 2017 год составил 60 млн 420 тыс. рублей, что на 13 млн рублей меньше, чем годом ранее. Помимо этого, Дубровский владеет тремя земельными участками, двумя жилыми домами, дачей, квартирой, гаражом и нежилыми помещениями, а также автомобилем Mercedes-Benz GLE 63.

Замыкает тройку лидеров губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он заработал в прошлом году 53 млн рублей, что почти вдвое меньше, чем в 2016-м. Также в десятку входят главы Томской области, Северной Осетии, Удмуртии, Сахалинской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Хабаровского края. Замыкает топ-10 глава Приморского края Андрей Тарасенко с доходом в 16 млн рублей за прошлый год.

Фото с сайта gubernator74.ru

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