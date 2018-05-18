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18.05.2018 г. | 09:44Гости эфира: Городокин Владимир, Панченко Юрий
В центре Челябинска из-за крестного хода перекроют движение
18.05.2018 г. 16:35
Фото с сайта mitropolia74.ru
Движение автомобилей на Свердловском проспекте закроют в воскресенье, 20 мая, из-за традиционного крестного хода.
Он начнется в 11 часов. Верующие пройдут от Свято-Симеоновского кафедрального собора до храма Александра Невского. Там состоится молебен, посвященный празднованию Дней славянской письменности и культуры, сообщили в пресс-службе городской администрации. На время шествия, с 11 до 11:45, движение по Свердловскому проспекту приостановят. Челябинцев просят заранее планировать маршруты.
Фото с сайта mitropolia74.ru
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