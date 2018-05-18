Общественный порядок в дни «последних звонков» будут охранять полицейские, дружинники и казаки

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Торжественные мероприятия в связи с окончанием учебного года пройдут с 21 по 25 мая.

В них примут участие около 15 тыс. выпускников. В каждой школе будут дежурить сотрудники полиции, вблизи образовательных учреждений выставят посты ГИБДД. Парки и скверы будут патрулировать дополнительные наряды ППС, а также народные дружинники и представители казачеств.

Особое внимание в полиции обратили на недопустимость распития алкоголя выпускниками, многим из которых еще нет 18 лет. В пресс-службе городского управления МВД предупредили, что в случае выявления в общественных местах подростков в состоянии опьянения, их родителей будут штрафовать. Также накажут владельцев кафе и магазинов, которые будут продавать спиртное несовершеннолетним.

Все новости за 18.05.2018 г.»