Южноуральцы смогут изменить стратегию развития региона

Фото с сайта pravmin74.ru

Проект стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года вынесли на общественное обсуждение.

Работа над документом началась по поручению губернатора в прошлом году. Он определит пути развития Челябинской области на 17 лет вперед. В стратегии предусмотрено три сценария - инерционный, базовый и целевой. Последний предполагает рост валового регионального продукта на 5,8% в год. Это потребует вложения почти 6,5 трлн рублей.

Общая цель стратегии - обеспечить социально-экономическое развитие, доходы населения и продолжительность жизни в Челябинской области на уровне регионов-лидеров. Свои замечания и предложения по документу, который опубликован на сайте минэкономразвития области, южноуральцы смогут внести до 29 мая. После этого начнется этап согласования на федеральном уровне. Стратегию развития региона до 2035 года утвердят депутаты областного Заксобрания. Это произойдет не позднее 1 января 2019 года.

Фото с сайта pravmin74.ru

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